به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «اکرم امام‌اوغلو»، شهردار مخالف استانبول، که از ماه مارس در زندان به سر می‌برد، روز یکشنبه به عنوان بخشی از تحقیقات جدید در مورد اتهامات جاسوسی، برای حضور در برابر قاضی احضار شد.

خبرنگاران خبرگزاری فرانسه گزارش دادند که حدود هزار نفر در حمایت از او در بیرون دادگاه تظاهرات کردند.

تحقیقات جدید در مورد امام اوغلو، رقیب بالقوه ‌«رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه، پس از آن صورت می‌گیرد که دادگاهی در استانبول روز جمعه او را در پرونده‌ای مربوط به ادعاهای دستکاری در مناقصه سال ۲۰۱۵ در زمانی که شهردار بیلیکدوزو، منطقه‌ای در استانبول بود، تبرئه کرد.

امام اوغلو در حال حاضر با چندین پرونده قضایی روبرو است که مانع از نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری بعدی که برای سال ۲۰۲۸ برنامه‌ریزی شده است، به نمایندگی از حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، بزرگترین حزب مخالف ترکیه، می‌شود.

طبق گزارش‌های مطبوعات محلی، شهردار استانبول صبح به دادگاه چاغلایان منتقل شد، اما پنج ساعت بعد مورد بازجویی قرار نگرفت.

