ترامپ پیروزی میلی در انتخابات پارلمانی آرژانتین را تبریک گفت
رئیس کاخ سفید پیروزی رئیسجمهور آرژانتین را در انتخابات میان دورهای پارلمانی این کشور تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، رئیس کاخ سفید پیروزی «خاویر میلی» رئیسجمهور آرژانتین را در انتخابات میان دورهای پارلمانی این کشور تبریک گفت.
«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «به خاویر میلی رئیس جمهور آرژانتین پیروزی چشمگیرش در انتخابات میان دورهای پارلمان را تبریک میگویم.»
وی در بخش دیگری از مطلبش نوشته است: «او کار فوقالعادهای انجام میدهد! مردم آرژانتین ثابت کردند که اعتماد ما به او درست بوده است.»