پ.ک.ک ممکن است فعالیت‌های خود در سوریه و عراق را متوقف کند

روزنامه حریت ترکیه اظهار داشت که خروج ‌حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) از ترکیه می‌تواند مقدمه‌ای برای پایان کامل فعالیت‌های آن در سوریه و عراق باشد.

این روزنامه خاطرنشان کرد که این روند که تحت نظارت سازمان اطلاعات ترکیه (میت) در حال انجام است، شامل مراحل آتی، از جمله تخلیه پایگاه‌های آن در شمال عراق و انحلال رسمی حزب است.

این گزارش با توجه به اینکه اعلامیه جدید به این روند «انگیزه بیشتری» می‌دهد، افزود: «مرحله اول، که توقف فعالیت در ترکیه و خروج نیروها است، قبلاً تکمیل شده است.»

این پس از آن صورت می‌گیرد که این حزب در ماه مه گذشته در پاسخ به فراخوان رهبر خود‌ که از سال ۱۹۹۹ در زندان است، انحلال خود را اعلام کرد.

 

