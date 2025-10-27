اعلام آمادگی مالزی برای شرکت در مأموریت حفظ صلح سازمان ملل در نوار غزه
نخست وزیر مالزی، آمادگی کشورش را برای شرکت در مأموریت حفظ صلح سازمان ملل در نوار غزه، با همکاری کشورهای همفکر و سازمان همکاری اسلامی ابراز کرد
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، انور ابراهیم، نخست وزیر مالزی، آمادگی کشورش را برای شرکت در مأموریت حفظ صلح سازمان ملل در نوار غزه، با همکاری کشورهای همفکر و سازمان همکاری اسلامی ابراز کرد.
این مطلب در دیدار او با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در حاشیه چهل و هفتمین اجلاس اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن) در کوالالامپور در روز یکشنبه مطرح شد.
انور ابراهیم در بیانیهای که توسط دفتر نخست وزیر منتشر شد، تأکید کرد: «مالزی بر موضع قاطع خود در حمایت از مبارزه فلسطینیان تأکید کرد و از موضع ثابت سازمان ملل و دیوان بینالمللی دادگستری مبنی بر اینکه محاصره کمکهای بشردوستانه در غزه توسط اسرائیل نقض قوانین بینالمللی است، استقبال کرد.»