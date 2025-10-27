خبرگزاری کار ایران
اعلام آمادگی مالزی برای شرکت در مأموریت حفظ صلح سازمان ملل در نوار غزه

​​نخست وزیر مالزی، آمادگی کشورش را برای شرکت در مأموریت حفظ صلح سازمان ملل در نوار غزه، با همکاری کشورهای همفکر و سازمان همکاری اسلامی ابراز کرد

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، انور ابراهیم، ​​نخست وزیر مالزی، آمادگی کشورش را برای شرکت در مأموریت حفظ صلح سازمان ملل در نوار غزه، با همکاری کشورهای همفکر و سازمان همکاری اسلامی ابراز کرد.

این مطلب در دیدار او با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در حاشیه چهل و هفتمین اجلاس اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن) در کوالالامپور در روز یکشنبه مطرح شد.

انور ابراهیم در بیانیه‌ای که توسط دفتر نخست وزیر منتشر شد، تأکید کرد: «مالزی بر موضع قاطع خود در حمایت از مبارزه فلسطینیان تأکید کرد و از موضع ثابت سازمان ملل و دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر اینکه محاصره کمک‌های بشردوستانه در غزه توسط اسرائیل نقض قوانین بین‌المللی است، استقبال کرد.»

