به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، یونیفل در بیانیه‌ای که در شبکه «ایکس» منتشر شد، اعلام کرد یک پهپاد اسرائیلی نزدیک گشتی از نیروهای این سازمان در شهرک کفرکلا در جنوب لبنان، بمب یا مواد انفجاری رها کرده و تانک اسرائیلی نیز به سوی نیروهای صلح شلیک کرده است.

یونیفل اعلام کرد این نخستین بار است که نیروهای صلح مجبور شدند برای دفاع، یک پهپاد اسرائیلی را ساقط کنند. این سازمان همچنین تأکید کرده که اقدامات ارتش اسرائیل نقض قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و حاکمیت لبنان است و امنیت نیروهای یونیفل را به خطر می‌اندازد.

شاهدان عینی گزارش دادند که پهپاد اسرائیلی در کفرکلا سرنگون شد. پیش از این نیز یک سرباز یونیفل در جریان انفجار مواد منفجره‌ای که توسط پهپاد اسرائیلی در نزدیکی محل استقرار نیروهای صلح رها شد، زخمی شد. همچنین، ابتدای ماه جاری، ارتش اسرائیل چند بمب در مارون‌الراس پرتاب کرد که به تلفات جانی منجر نشد.

یونیفل از سال ۱۹۷۸ پس از تجاوز اسرائیل به جنوب لبنان تشکیل شد و پس از جنگ ۲۰۰۶، ماموریت خود را گسترش داد. بیش از ۱۰ هزار نیرو برای نظارت بر آتش‌بس و حمایت از ارتش لبنان در جنوب نهر لیطانی مستقر هستند.

با وجود توافق آتش‌بس میان حزب‌الله و اسرائیل در نوامبر ۲۰۲۴، اسرائیل بیش از ۴۵۰۰ بار این توافق را نقض کرده و صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. یونیفل هشدار داده که ادامه حضور اسرائیل در خاک لبنان مانع از گسترش کامل نیروهای ارتش لبنان در جنوب می‌شود.

