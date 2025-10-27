خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ در تدارک عملیات زمینی علیه ونزوئلا و کلمبیا

ترامپ در تدارک عملیات زمینی علیه ونزوئلا و کلمبیا
کد خبر : 1705503
لینک کوتاه کپی شد.

منابع آمریکایی از احتمال گسترش عملیات نظامی ایالات متحده علیه ونزوئلا و کلمبیا خبر دادند؛ موضوعی که قرار است رئیس‌جمهور طی روزهای آینده در جلسه ویژه‌ای به اطلاع کنگره برساند.

به گزارش ایلنا، شبکه خبری «سی‌بی‌اس» اعلام کرد: لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی گفته است که رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در گفت‌وگویی با او تأکید کرده پس از بازگشت از سفر آسیایی خود، قصد دارد اعضای کنگره را در جریان جزئیات عملیات نظامی احتمالی علیه ونزوئلا و کلمبیا قرار دهد.

به گفته گراهام، قرار است در کنگره جلسه‌ای برای بررسی «گسترش احتمالی عملیات از دریا به خشکی» برگزار شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روزنامه «واشنگتن پست» پیش‌تر گزارش داده بود ترامپ با امضای یک سند محرمانه، به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) اختیار انجام اقدامات تهاجمی علیه دولت ونزوئلا را داده است. این اقدامات بخشی از طرح گسترده‌تر واشنگتن تحت عنوان «مقابله با قاچاق مواد مخدر» توصیف شده است.

تحلیلگران سیاسی در واشنگتن می‌گویند افزایش تحرکات نظامی آمریکا در منطقه آمریکای لاتین می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت سیاست مداخله‌جویانه سنتی واشنگتن در این منطقه باشد؛ سیاستی که دولت ترامپ طی ماه‌های اخیر به‌صراحت از آن دفاع کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ