ترامپ در تدارک عملیات زمینی علیه ونزوئلا و کلمبیا
منابع آمریکایی از احتمال گسترش عملیات نظامی ایالات متحده علیه ونزوئلا و کلمبیا خبر دادند؛ موضوعی که قرار است رئیسجمهور طی روزهای آینده در جلسه ویژهای به اطلاع کنگره برساند.
به گزارش ایلنا، شبکه خبری «سیبیاس» اعلام کرد: لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه آمریکایی گفته است که رئیسجمهور دونالد ترامپ در گفتوگویی با او تأکید کرده پس از بازگشت از سفر آسیایی خود، قصد دارد اعضای کنگره را در جریان جزئیات عملیات نظامی احتمالی علیه ونزوئلا و کلمبیا قرار دهد.
به گفته گراهام، قرار است در کنگره جلسهای برای بررسی «گسترش احتمالی عملیات از دریا به خشکی» برگزار شود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که روزنامه «واشنگتن پست» پیشتر گزارش داده بود ترامپ با امضای یک سند محرمانه، به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) اختیار انجام اقدامات تهاجمی علیه دولت ونزوئلا را داده است. این اقدامات بخشی از طرح گستردهتر واشنگتن تحت عنوان «مقابله با قاچاق مواد مخدر» توصیف شده است.
تحلیلگران سیاسی در واشنگتن میگویند افزایش تحرکات نظامی آمریکا در منطقه آمریکای لاتین میتواند نشانهای از بازگشت سیاست مداخلهجویانه سنتی واشنگتن در این منطقه باشد؛ سیاستی که دولت ترامپ طی ماههای اخیر بهصراحت از آن دفاع کرده است.