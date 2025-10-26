شهادت ۴۰ کودک فلسطینی در کرانه باختری در سال ۲۰۲۵

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، سازمان ملل متحد اعلام کرد که از آغاز سال جاری میلادی تاکنون، ده‌ها فلسطینی از جمله ۴۰ کودک در کرانه باختری توسط نیروهای اشغالگر اسرائیلی شهید شده‌اند.

بنا بر اعلام این نهاد بین‌المللی، استان جنین بیشترین تلفات را داشته و شمار شهدای آن به ۶۵ نفر یعنی نزدیک به یک‌سوم کل شهدای کرانه باختری از ابتدای سال رسیده است؛.

بر اساس این گزارش، تجاوزهای اسرائیل تنها به قتل و سرکوب محدود نبوده و بخش آموزش نیز هدف قرار گرفته است. سازمان ملل از ثبت بیش از ۹۰ حادثه مرتبط با مدارس خبر داده که در نتیجه آن، تحصیل بیش از ۱۲ هزار دانش‌آموز در فاصله جولای تا سپتامبر مختل شده است.

در همین حال، سازمان ملل مستند کرده است که از ابتدای ماه اکتبر تاکنون، دست‌کم ۸۶ حمله توسط شهرک‌نشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان انجام شده و ۵۰ روستا در کرانه باختری هدف این حملات قرار گرفته‌اند.

چند روز پیش نیز خبرگزاری «رویترز» به‌نقل از مقام‌های فلسطینی و مسئولان سازمان ملل گزارش داد که حملات خشونت‌آمیز شهرک‌نشینان علیه کشاورزان فلسطینی در فصل برداشت زیتون همچنان بدون توقف ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، از آغاز فصل برداشت در هفته نخست اکتبر، دست‌کم ۱۵۸ حمله در مناطق مختلف کرانه باختری به ثبت رسیده است.

نیروهای اشغالگر اسرائیلی هر روز به اشکال مختلف در کرانه باختری دست به اقدام‌های خشونت‌آمیز از جمله بازداشت، کشتار، تخریب منازل و آتش‌زدن دارایی‌های فلسطینیان می‌زنند.

