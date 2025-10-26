بازداشت ۲ تن از سارقان موزه لوور

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دادستان پاریس اعلام کرد که مقامات فرانسوی چندین نفر را در ارتباط با دزدی اخیر از جواهرات گرانبهای موزه لوور بازداشت کرده‌اند.

رسانه‌های فرانسوی لو پاریزین و «پاریس مچ» امروز -یکشنبه- گزارش دادند: «یکی از مظنونان حوالی ساعت ۱۰ شب (۲۰:۰۰ به وقت گرینویچ) روزگذشته در فرودگاه شارل دوگل پاریس در حالی که قصد سوار شدن به هواپیما به خارج از کشور را داشت، دستگیر شد».

لو پاریزین همچنین گزارش داد که مظنون دوم نیز کمی بعد در منطقه پاریس دستگیر شد.

مقامات گفتند که ارزش این جواهرات حدود ۱۰۲ میلیون دلار تخمین زده می‌شود، اما ارزش فرهنگی غیرقابل محاسبه‌ای دارند.

