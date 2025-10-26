زاخارووا:
وظیفه دیپلماسی امروز جلوگیری از وقوع جنگ جهانی است
سخنگوی وزارت خارجه روسیه، با بیان اینکه کشورهای اتحادیه اروپا در حال دامن زدن به نفرت در دل شهروندان هستند، هشدار داد که وظیفه دیپلماسی امروز جلوگیری از وقوع جنگ جهانی است.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه،
زاخارووا امروز در سخنرانی خود در مجمع همکاری بینالمللی در مسکو گفت: «وظیفه جمعی ما اکنون، به عنوان دیپلماسی عمومی، جلوگیری از وقوع جنگ جهانی است. به آنچه در اروپا اتفاق میافتد و میزان جنونی که کشورهای اتحادیه اروپا به آن رسیدهاند، نگاه کنید. آنها در حال دامن زدن به نفرت در دل مردم هستند.»
این بیانیه در چارچوب تشدید سیاستهای اروپا علیه روسیه، در زمانی که روابط بین مسکو و اتحادیه اروپا تنش مداومی را تجربه میکند، منتشر میشود.