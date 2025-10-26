به گزارش ایلنا به نقل از الوطن، عادل حموده، روزنامه‌نگار و مجری، اعلام کرد که یک اعتراف مهم منتشر شده است؛ اعترافی از ریتچارد دیکور، افسر بازنشسته اطلاعات انگلیس که تایید می‌کند مصر توانسته است در دوره‌ای حساس از بحران‌های خاورمیانه، رآکتور هسته‌ای دیمونا در صحرای نقب در فلسطین اشغالی را شناسایی و ثبت کند.

حموده با اشاره به کتاب تازه روزنامه‌نگار «محمود مراد» با عنوان «جاسوس در قاهره» گفت این اثر مستند، بر پایه اسناد و منابع موثق، نشان می‌دهد که مصر به‌طور مستمر برنامه هسته‌ای اسرائیل را زیر نظر داشته و «چشم و گوش خود را در تل‌آویو» برای رصد فعالیت‌های پشت دیوارهای رآکتور دیمونا گمارده بود.

به گفته او، این کتاب جزئیات یکی از پیچیده‌ترین عملیات‌های اطلاعاتی مصر را فاش می‌کند؛ عملیاتی که طی آن دستگاه اطلاعاتی این کشور موفق شد دانشمند برجسته‌ اسرائیلی به نام ژان پیِر، پژوهشگر در موسسه فناوری «گریفا»، را جذب کند.

حموده توضیح داد که ژان پیِر، متولد و بزرگ‌شده فرانسه، با رویای «سرزمین موعود» به فلسطین اشغالی مهاجرت کرد و به یکی از چهره‌های علمی برجسته این رژیم تبدیل شد؛ با این حال، او از فساد اخلاقی رایج در جامعه اسرائیل دل‌زده شد و با وجود جایگاه علمی برجسته‌اش، انسانی متین، ملی‌گرا و پایبند به اصول باقی ماند.

به گفته او، یکی از ماموران اطلاعاتی مصر در یکی از کشورهای اروپایی با ژان پیر دیدار کرد و طی گفت‌وگویی طولانی درباره ضرورت ایجاد «توازن هسته‌ای» میان مصر و اسرائیل، او را قانع کرد که این توازن تنها عامل بازدارنده در برابر جنگ‌های آینده است؛ همان‌گونه که رقابت هسته‌ای میان آمریکا و شوروی مانع از وقوع جنگ شد.

ژان پیر پس از این دیدار، با پذیرش این منطق، همکاری خود را با قاهره آغاز کرد و اطلاعات محرمانه‌ای از پروژه‌های مرتبط با رآکتور دیمونا را که در آنها مشارکت داشت، در اختیار مصر گذاشت. او همچنین از ارتباطات گسترده‌اش با دانشمندان اسرائیلی بهره برد تا جزئیات و نقشه‌های بیشتری به دست آورد که بعدها در تحلیل‌های راهبردی قاهره نقش موثری ایفا کرد.

اما در سال ۱۹۷۰، فعالیت‌های او فاش شد و در اسرائیل بازداشت و به ده سال زندان محکوم گردید. با این حال، دستگاه اطلاعاتی مصر دست از تلاش برنداشت و در سال ۱۹۷۳، دو مامور مصری توانستند با او در زندان «رمله» تماس برقرار کنند و نقشه‌ای دقیق برای فرارش ارائه دهند، اما ژان پیر با وجود فرصت، از انجام آن خودداری کرد.

او پس از آزادی از زندان، در انزوا زیست تا درگذشت.

