به گزارش ایلنا «کامالا هریس» معاون رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا در گفت‌وگویی با شبکه بی‌بی‌سی احتمال نامزدی دوباره خود برای ریاست‌جمهوری را مطرح کرد و گفت که «ممکن است» روزی رئیس‌جمهور شود.

وی ابراز اطمینان کرد که آمریکا در آینده شاهد حضور یک زن در کاخ سفید خواهد بود.

هریس در این مصاحبه با اشاره به احتمال حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ میلادی گفت: «کار من هنوز تمام نشده است. تمام زندگی حرفه‌ای من در خدمت مردم بوده و این روحیه در وجودم نهادینه شده است».

هریس در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است آن زن رئیس‌جمهور خودش باشد، گفت: «شاید»، و افزود که هنوز درباره آینده سیاسی خود تصمیم نهایی را نگرفته، اما همچنان خود را بازیگری فعال در سیاست آمریکا می‌داند.

وی درباره نظرسنجی‌هایی که جایگاهش را پایین‌تر از دیگر چهره‌های حزب دموکرات نشان می‌دهد، اظهار داشت: «اگر به نظرسنجی‌ها گوش می‌دادم، هرگز برای اولین یا دومین مقامم نامزد نمی‌شدم و قطعاً الان اینجا نبودم».

هریس همچنین تأکید کرد که پیش‌بینی‌هایش درباره گرایش‌های اقتدارگرایانه ترامپ درست از آب درآمده است.

