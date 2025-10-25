به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «کیریل دمیتریف» رئیس سرمایه گزاری‌های مستقیم روسیه تایید کرد که اوکراین، به درخواست انگلیس و کشورهای اروپاییمانع گفت‌وگوهای صلح آمیز می‌شود .

دمیتریف پیش از مذاکره با چندین نماینده دولت ایالات متحده در آمریکا گفت: «اوکراین به درخواست بریتانیا و اروپایی‌ها مانع گفت‌وگوی صلح‌آمیز می‌شود. مذاکرات را به تاخیر می‌اندازد و نمی‌خواهد مشکلات را حل کند».

وی اظهار داشت: «روسیه شاهد تلاش‌های بسیار زیادی از سوی اروپا و انگلیس برای ایجاد اختلال در هرگونه گفت‌وگوی مستقیم میان خود و ایالات متحده است».

این مقام روس تاکید کرد که روسیه به گفت‌وگوی خود با طرف آمریکایی ادامه می‌دهد و موضع خود را به روشنی بیان خواهد کرد.

انتهای پیام/