رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که دولت آمریکا مانع از انجام هرگونه اقدام جدید این رژیم در نوار غزه در رابطه با حماس می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رسانه‌های اسرائیلی  گزارش دادند که دولت آمریکا مانع از انجام هرگونه اقدام جدید این رژیم در نوار غزه در رابطه با حماس می‌شود.

رسانه‌های اسرائیلی، به نقل از منابع آگاه ناشناس،  گزارش دادند که واشنگتن مانع از انجام هرگونه اقدام جدید تل آویو در غزه می‌شود.

گزارش‌های اسرائیلی حاکی از آن است که وزیر جنگ اسرائیل، به  معاون رئیس جمهور آمریکا، اطلاع داده است که تقریباً ۶۰ درصد از تونل‌های حماس در نوار غزه همچنان پابرجا هستند.

بنا به این گزارش‌ها، آمریکا مانع از هرگونه اقدام اسرائیل می‌شود که توافق آتش‌بس را زیر پا بگذارد. 

