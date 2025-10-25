منابع آگاه خبر دادند:
آمریکا مانع از اقدامات جدید رژیم صهیونیستی در نوار غزه میشود
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که دولت آمریکا مانع از انجام هرگونه اقدام جدید این رژیم در نوار غزه در رابطه با حماس میشود.
گزارشهای اسرائیلی حاکی از آن است که وزیر جنگ اسرائیل، به معاون رئیس جمهور آمریکا، اطلاع داده است که تقریباً ۶۰ درصد از تونلهای حماس در نوار غزه همچنان پابرجا هستند.
بنا به این گزارشها، آمریکا مانع از هرگونه اقدام اسرائیل میشود که توافق آتشبس را زیر پا بگذارد.