آنروا:
نیاز به سرپناه و گرما در غزه با نزدیک شدن زمستان افزایش مییابد
آنروا طی بیانیهای اعلام کرد که نیاز به سرپناه و گرما در غزه با نزدیک شدن زمستان افزایش مییابد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آنروا طی بیانیهای اعلام کرد که نیاز به سرپناه و گرما در غزه با نزدیک شدن زمستان افزایش مییابد.
آنروا طی بیانیهای اعلام کرد: «نیاز به سرپناه و گرما در غزه با نزدیک شدن زمستان افزایش مییابد. ما تدارکات لازم را در اردن و مصر داریم، اما اجازه ورود به آنها داده نمیشود.»
آنروا افزود: «این آژانس باید نقش خود را در رساندن کمکهای بشردوستانه به نوار غزه از سر بگیرد.»