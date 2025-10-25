به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آنروا طی بیانیه‌ای اعلام کرد که نیاز به سرپناه و گرما در غزه با نزدیک شدن زمستان افزایش می‌یابد.

آنروا طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «نیاز به سرپناه و گرما در غزه با نزدیک شدن زمستان افزایش می‌یابد. ما تدارکات لازم را در اردن و مصر داریم، اما اجازه ورود به آنها داده نمی‌شود.»

آنروا افزود: «این آژانس باید نقش خود را در رساندن کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه از سر بگیرد.»

