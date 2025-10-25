سفارت آمریکا در عراق خبر داد:
انفجار کنترلشده در فرودگاه بغداد
سفارت آمریکا در عراق از انفجار کنترلشده در مرکز پشتیبانی فروگاه بغداد خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، سفارت ایالات متحده در بغداد، امروز -شنبه- اعلام کرد که انفجار کنترل شده در مرکز پشتیبانی دیپلماتیک در فرودگاه بغداد رخ خواهد داد.
این سفارت خانه در بیانیهای در پلتفرم تلگرام اعلام کرد: «یک انفجار کنترل شده بین ساعات ۹ صبح تا ۱۲ ظهر در مرکز پشتیبانی دیپلماتیک رخ خواهد داد».
در این بیانیه افزوده شد: «به مقامات عراقی درباره این انفجار کنترل شده در صبح شنبه،۲۵ اکتبر، اطلاع داده شده است».