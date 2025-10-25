به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، سفارت ایالات متحده در بغداد، امروز -شنبه- اعلام کرد که انفجار کنترل شده در مرکز پشتیبانی دیپلماتیک در فرودگاه بغداد رخ خواهد داد.

این سفارت خانه در بیانیه‌ای در پلتفرم تلگرام اعلام کرد: «یک انفجار کنترل شده بین ساعات ۹ صبح تا ۱۲ ظهر در مرکز پشتیبانی دیپلماتیک رخ خواهد داد».

در این بیانیه افزوده شد: «به مقامات عراقی درباره این انفجار کنترل شده در صبح شنبه،۲۵ اکتبر، اطلاع داده شده است».

