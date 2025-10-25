یک رسانه صهیونیستی فاش کرد:
نظارت افسران آمریکایی بر عملیات رژیم صهیونیستی در لبنان
یک رسانه صهیونیستی اعلام کرد که نظامیان آمریکایی با حضور در اتاق فرماندهی در صفد مستقیماً عملیات نظامی ارتش صهیونیستی در لبنان که نقض فاحش توافق آتش بس به شمار میرود را کنترل میکنند.
به گزارش ایلنا، روزنامه الاخبار لبنان فاش کرد که ارتش رژیم صهیونیستی اخیراً موج فزایندهای از حملات را در عمق لبنان، به ویژه علیه مواضع مرتبط با حزبالله انجام میدهد که این حملات با نظارت مستقیم آمریکا از داخل اتاقهای فرماندهی رژیم صهیونیستی انجام میشود.
بر اساس اعلام شبکه «کان» رژیم صهیونیستی، افسران آمریکایی در مقر فرماندهی شمالی در صفد حضور دارند و عملیات را لحظه به لحظه دنبال میکنند. این بدان معناست که هر حملهای در لبنان با «چراغ سبز» آمریکا انجام میشود.
الاخبار با اشاره به اینکه واشنگتن نقش خود را از یک «میانجی» به «شریک در مدیریت تعادل» تغییر داده است، میافزاید: پیامهای این مشارکت، تنها هدف قرار دادن حزبالله نیست، بلکه این است که واشنگتن با آتشبس در لبنان موافق نیست، بلکه تنها با «کنترل شرایط» موافق است.
این روزنامه لبنانی، عملیات آمریکا را به علت شکست در قمار خلع سلاح حزبالله دانست و تاکید کرد که این تحول به منجر به این نتیجهگیری میشود که رژیم صهیونیستی از انتظار برای راهحل سیاسی به استفاده از فشار نظامی تدریجی روی میآورد.