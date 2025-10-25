به گزارش ایلنا به نقل از آکسیوس، نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا با فرستاده ویژه رئیس‌جمهور کرملین دیدار می‌کند.

به گفته یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه، «کریل دمیتریف»، فرستاده ویژه ‌رئیس جمهور روسیه، در حال بازدید از ایالات متحده است و انتظار می‌رود امروز -شنبه- با «استیو ویتکاف»، فرستاده کاخ سفید، در میامی دیدار کند.

سفر دمیتریف در بحبوحه تنش‌های تازه بین ایالات متحده و روسیه بر سر تلاش‌های رئیس کاخ سفید برای توقف جنگ در اوکراین صورت می‌گیرد.

ایالات متحده روز چهارشنبه تحریم‌های جدیدی را علیه دو شرکت بزرگ نفتی روسیه اعمال کرد تا پوتین را برای موافقت با آتش‌بس تحت فشار قرار دهد.

انتهای پیام/