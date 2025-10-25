خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آکسیوس گزارش داد:

ویتکاف با نماینده ویژه پوتین دیدار می‌کند

ویتکاف با نماینده ویژه پوتین دیدار می‌کند
کد خبر : 1704546
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا با فرستاده ویژه رئیس‌جمهور کرملین دیدار می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از آکسیوس، نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا با فرستاده ویژه رئیس‌جمهور کرملین دیدار می‌کند. 

به گفته یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه، «کریل دمیتریف»، فرستاده ویژه ‌رئیس جمهور روسیه، در حال بازدید از ایالات متحده است و انتظار می‌رود امروز -شنبه- با «استیو ویتکاف»، فرستاده کاخ سفید، در میامی دیدار کند.

سفر دمیتریف در بحبوحه تنش‌های تازه بین ایالات متحده و روسیه بر سر تلاش‌های رئیس کاخ سفید برای توقف جنگ در اوکراین صورت می‌گیرد.

ایالات متحده روز چهارشنبه تحریم‌های جدیدی را علیه دو شرکت بزرگ نفتی روسیه اعمال کرد تا پوتین را برای موافقت با آتش‌بس تحت فشار قرار دهد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ