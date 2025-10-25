خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برزیل: هرگونه مداخله در ونزوئلا، آمریکای جنوبی را «به آتش می‌کشد»

برزیل: هرگونه مداخله در ونزوئلا، آمریکای جنوبی را «به آتش می‌کشد»
کد خبر : 1704542
لینک کوتاه کپی شد.

دولت برزیل نسبت به هرگونه مداخله نظامی یا سیاسی آمریکا در ونزوئلا هشدار داد و اعلام کرد که چنین اقدامی می‌تواند ثبات آمریکای جنوبی را به خطر انداخته و تنش‌های گسترده‌ای در قاره ایجاد کند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، سلسو آموریم، دستیار لولا دا سیلو، رئیس‌جمهور برزیل،  نسبت به احتمال مداخله آمریکا در ونزوئلا هشدار داد و تأکید کرد که چنین اقدامی می‌تواند «پیامدهای مخرب و گسترده‌ای برای کل آمریکای جنوبی» به همراه داشته باشد.

آموریم با بیان اینکه «ما نمی‌توانیم دخالت خارجی را بپذیریم، زیرا موجب نارضایتی شدید خواهد شد»، تصریح کرد: «این امر می‌تواند فتنه و تنش را در سراسر آمریکای جنوبی شعله‌ور کند و زمینه برای افراط سیاسی در قاره را فراهم سازد.»

آموریم درباره دیدار پیش‌روی روسای جمهور آمریکا و برزیل نیز گفت که دا سیلوا از موعظه به ترامپ خودداری خواهد کرد و انتظار دارد رفتار مشابهی از او ببیند.

او تاکید کرد که این دیدار باید فرصتی برای گفت‌وگو و رسیدن به توافق در موضوعاتی مانند تعرفه‌های تجاری سخت‌گیرانه آمریکا باشد.

پیش‌تر ترامپ اعلام کرده بود که انتظار دارد با رئیس‌جمهور برزیل در حاشیه اجلاس «آسه‌آن» در مالزی دیدار کند و هدف از این دیدار، اصلاح روابط دو کشور است. ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره احتمال کاهش تعرفه‌های وضع‌شده بر کالاهای برزیلی گفت: «در شرایط مناسب این اقدام قابل بررسی است.»

در همین حال، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، روز گذشته دستور داد ناو هواپیمابر «جرالد آر. فورد» همراه با گروهی از کشتی‌های جنگی در منطقه فرماندهی جنوبی آمریکا مستقر شوند؛ اقدامی که همزمان با افزایش تنش‌ها با ونزوئلا و اتهام واشنگتن مبنی بر تلاش برای مداخله در امور داخلی این کشور، به ویژه تحت عنوان مقابله با قاچاق مواد مخدر انجام شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ