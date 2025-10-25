خبرگزاری کار ایران
انتقاد ممدانی از حملات اسلام‌هراسانه علیه خود

انتقاد ممدانی از حملات اسلام‌هراسانه علیه خود
کد خبر : 1704536
نامزد مسلمان شهرداری نیویورک از حملات نژادپرستانه و اسلام‌هراسانه رقبایش انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «زهران ممدانی» نامزد شهرداری نیویورک، یک روز قبل از شروع رای‌گیری زودهنگام در رقابتی که پیش‌بینی می‌شود در آن پیروز شود، سخنرانی احساسی‌ای در مورد حملات نژادپرستانه و بی‌اساس از سوی رقبایش ایراد کرد.

ممدانی روزگذشته -جمعه- خارج از مسجدی در «برانکس»، از رقبای خود به خاطر به صحنه آوردن نفرت انتقاد و خاطرنشان کرد که اسلام‌هراسی آنها نه تنها بر او به عنوان نامزد دموکرات شهرداری نیویورک، بلکه بر نیم میلیون مسلمانی که در این شهر زندگی می‌کنند تاثیر می‌گذارد.

نامزد مسلمان شهرداری نیویورک در سخنرانی خود، کمتر از دو هفته مانده به انتخابات عمومی ۴ نوامبر، گفت: «مسلمان بودن در نیویورک به معنای انتظار بی‌احترامی است، اما بی‌احترامی ما را متمایز نمی‌کند. نیویورکی‌های زیادی هستند که با آن مواجه‌اند. این تحمل بی‌احترامی است که این کار را می‌کند».

 

 

