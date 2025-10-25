خبرگزاری کار ایران
قدیروف از اعزام داوطلبان جدید چچنی به اوکراین خبر داد
رئیس جمهوری خودمختاری چچن از اعزام یک گروه جدید از داوطلبان چچنی از پایتخت به منطقه عملیات ویژه روسیه در اوکراین خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، رمضان قدیروف، رئیس جمهور خودمختاری چچن، در پستی در تلگرام نوشت: «از فرودگاه بین‌المللی گرزنی، گروهی جدید از داوطلبان به خطوط مقدم اعزام شدند. این افراد با تجهیزات نظامی مدرن مجهز شده و مصمم هستند مسیر برادران خود در سلاح را در مقابله با تشکیلات نازی ادامه دهند.»

وی افزود: «در میان این داوطلبان، علاوه بر اهالی چچن، افرادی از مناطق دیگر روسیه نیز حضور دارند. بسیاری از آن‌ها دارای تجربه میدانی قبلی هستند و استقامت خود را در شرایط نبرد ثابت کرده‌اند.»

قدیروف با اشاره به پشتیبانی کامل لجستیکی و تجهیزاتی از داوطلبان گفت: «تمام نیازهای آن‌ها از جمله جابجایی، اقامت و سایر الزامات زندگی در دوره آموزش تامین شده است.»

وی در پایان تاکید کرد: «چچن همچنان به حمایت از ارتش روسیه با اعزام نیروهای آماده و واجد شرایط ادامه خواهد داد تا از امنیت و تمامیت ارضی روسیه در برابر تهدیدات محافظت شود.»

جمهوری چچن طی سال‌های گذشته همواره در حمایت از عملیات نظامی روسیه در اوکراین فعال بوده و گروه‌هایی از داوطلبان چچنی برای حضور در خطوط مقدم به منطقه اعزام شده‌اند. رمضان قدیروف، رئیس‌جمهوری این منطقه، بارها تاکید کرده که اعزام نیروهای چچنی بخشی از تعهد این جمهوری به حمایت از ارتش روسیه و حفاظت از امنیت ملی و تمامیت ارضی این کشور است.

 

