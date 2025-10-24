خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اوربان:

تلاش می‌کنیم ممنوعیت واردات انرژی از روسیه را دور بزنیم

تلاش می‌کنیم ممنوعیت واردات انرژی از روسیه را دور بزنیم
کد خبر : 1704340
لینک کوتاه کپی شد.

نخست وزیر مجارستان، اعلام کرد که بوداپست در تلاش است تا ممنوعیت واردات حامل‌های انرژی از روسیه توسط اتحادیه اروپا را دور بزند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «ویکتور اوربان»، نخست وزیر مجارستان، اعلام کرد که بوداپست در تلاش است تا ممنوعیت واردات حامل‌های انرژی از روسیه توسط اتحادیه اروپا را دور بزند.

وی گفت: «نبرد هنوز تمام نشده است.»

اوربان افزود: «ما هنوز در حال مبارزه هستیم. این نبرد هنوز تمام نشده است. مانور جدی لازم است و ما به ویژگی‌های رهبری برای دفاع از خود در شرایط فشار نیاز داریم.»

وی تأکید کرد که اگر نفت و گاز کم‌هزینه و قابل اعتماد از روسیه مسدود شود، هزینه‌های انرژی شهروندان مجارستان به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ