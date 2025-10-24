اوربان:
تلاش میکنیم ممنوعیت واردات انرژی از روسیه را دور بزنیم
نخست وزیر مجارستان، اعلام کرد که بوداپست در تلاش است تا ممنوعیت واردات حاملهای انرژی از روسیه توسط اتحادیه اروپا را دور بزند.
وی گفت: «نبرد هنوز تمام نشده است.»
اوربان افزود: «ما هنوز در حال مبارزه هستیم. این نبرد هنوز تمام نشده است. مانور جدی لازم است و ما به ویژگیهای رهبری برای دفاع از خود در شرایط فشار نیاز داریم.»
وی تأکید کرد که اگر نفت و گاز کمهزینه و قابل اعتماد از روسیه مسدود شود، هزینههای انرژی شهروندان مجارستان به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.