ترامپ و رهبر کره شمالی ممکن است طی روزهای آتی دیدار کنند

وزیر اتحاد کره جنوبی امروز -جمعه- از احتمال «زیاد» دیدار «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، و «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی، در هفته آینده خبر داد.

وی به خبرنگاران گفت که کره شمالی «به ایالات متحده توجه دارد» و به سیگنال‌های متعددی اشاره کرد که نشان دهنده احتمال بالای این دیدار است.

