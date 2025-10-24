خبرگزاری کار ایران
ترامپ و رهبر کره شمالی ممکن است طی روزهای آتی دیدار کنند

سئول از احتمال دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی طی روزهای آتی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، سئول از احتمال دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی طی روزهای آتی خبر داد.

وزیر اتحاد کره جنوبی امروز -جمعه- از احتمال «زیاد» دیدار «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، و «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی، در هفته آینده خبر داد.

وی به خبرنگاران گفت که کره شمالی «به ایالات متحده توجه دارد» و به سیگنال‌های متعددی اشاره کرد که نشان دهنده احتمال بالای این دیدار است.

