پرواز ۲ فروند بمبافکن دوربرد آمریکا بر فراز کارائیب
دو فروند بمبافکن دوربرد «بی-۱بی» نیروی هوایی آمریکا بر فراز دریای کارائیب پرواز تمرینی انجام دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از ایبیسی نیوز، دو فروند بمبافکن دوربرد «بی-۱بی» نیروی هوایی آمریکا بر فراز دریای کارائیب پرواز تمرینی انجام دادند.
دو منبع آگاه اعلام کردند که این دومین پرواز از این نوع در کمتر از یک هفته به شمار میرود.
این دو بمبافکن آمریکایی از پایگاه نیروی هوایی «دایس» در تگزاس برخاستند و پس از آن در حریم هوایی بینالمللی کارائیب مانورهای پروازی گستردهای انجام دادند.
یکی از منابع، پروازهای روز پنجشنبه را «نمایشی از قدرت» مشابه مأموریت هفته گذشته توصیف کرد؛ در آن مأموریت، سه فروند بمبافکن «بی-۵۲» از پایگاه خود در لوئیزیانا برخاستند و در فاصله حدود ۹۰ مایلی شمال ونزوئلا عملیات پروازی انجام دادند. نیروی هوایی آمریکا آن مأموریت را نیز «پرواز تمرینی» عنوان کرده بود.
«دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگاری در کاخ سفید درباره پرواز بمبافکنهای «بی-۱» در نزدیکی ونزوئلا برای افزایش فشار نظامی بر این کشور گفت: «درست نیست. نه. این خبر نادرست است».
فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس تأیید کرد که بمبافکنهای «بی-۵۲» در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵ بر فراز سواحل ونزوئلا پرواز کردهاند و این عملیات را «مأموریت نمایشی» خواند.
دو مأموریت اخیر بمبافکنها در فاصله یک هفته، نشانهای از گسترش حضور نظامی آمریکا در دریای کارائیب است؛ جایی که دولت ترامپ اعلام کرده در آن در «وضعیت درگیری مسلحانه با کارتلهای مواد مخدر» قرار دارد.
در حال حاضر حدود ۱۰ هزار نیروی نظامی آمریکایی در منطقه کارائیب مستقر هستند؛ از جمله نیروهای حاضر روی هشت ناو نیروی دریایی آمریکا، ض۰ فروند جنگنده رادارگریز «اف-۳۵» در پورتوریکو و چندین هواپیمای شناسایی و پهپاد «ریپر».
ارتش آمریکا از اوایل سپتامبر تاکنون، دستکم ۹ حمله هوایی علیه قایقهای تندروی «مظنون به قاچاق مواد مخدر» انجام داده است. بیشتر این حملات در نزدیکی سواحل ونزوئلا در دریای کارائیب انجام شده است.