«زمستان هستهای»؛ روسیه حملات علیه زیرساختهای انرژی اوکراین را تشدید کرد
در حالیکه فصل سرد زمستان نزدیک میشود، روسیه حملات گسترده و مستمری را علیه زیرساختهای انرژی اوکراین آغاز کرده است؛ اقدامی که کارشناسان از آن بهعنوان تهدیدی جدی برای شبکه برق و ایمنی نیروگاههای هستهای این کشور یاد میکنند.
به گزارش ایلنا، روزنامه «یوراسیان تایمز» نوشت که در شب ۲۲ اکتبر، حملات گستردهای به نیروگاههای حرارتی و برقآبی در کییف، پولتوا، زاپوروژیا، اودسا، چرکاسی و دنیپروپتروفسک صورت گرفت؛ اقدامی که نشاندهنده استراتژی دقیق مسکو برای فرو بردن اوکراین در تاریکی پیش از زمستان است.
در سالهای اولیه جنگ، روسیه تنها حملات پراکندهای با موشکهای بالستیک و پهپادهای انتحاری علیه شبکه برق اوکراین انجام میداد، اما اکنون با تولید انبوه پهپادهای «گیران» و موشکهای دقیق، حملاتی طولانیمدت و سازمانیافته ترتیب داده است که هدف اصلی آن تضعیف تدریجی توان دفاعی اوکراین است. بین مارس و آگوست ۲۰۲۵، بیش از ۲۹۰۰ حمله علیه اهداف انرژی انجام شد و حملات اکتبر تقریبا بهصورت روزانه انجام میگیرد.
تحلیلگران میگویند روسیه با این اقدام نه صرفا به دنبال برتری نظامی، بلکه اعمال فشار از طریق انرژی است. تولید برق اوکراین از منابع سنتی تا نصف کاهش یافته و اکنون بیش از ۷۰ درصد از برق کشور از نیروگاههای هستهای تامین میشود؛ وضعیتی که کشور را بیش از هر زمان دیگری آسیبپذیر کرده است. سه نیروگاه هستهای فعال هستند و تنها زاپوروژیا تحت کنترل روسیه قرار دارد. فشار به نیروگاههای ریونی، خملنیتسکی و جنوب اوکراین افزایش یافته و آنها مجبور به تولید در حداکثر ظرفیت برای پاسخ به تقاضای فزاینده هستند.
علاوه بر این، روسیه از ماه فوریه ۲۰۲۵ بر تاسیسات تولید و ذخیرهسازی گاز طبیعی نیز حمله کرده تا اوکراین نتواند نیازهای زمستانی خود را تامین کند. تولید روزانه گاز بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته و نیمی از زیرساختها تا اکتبر تخریب شدهاند. این وضعیت، شبکه برق این کشور را در حالت بیثباتی مداوم قرار میدهد و خطر بروز حوادث هستهای را افزایش میدهد، زیرا نیروگاههای هستهای برای بار ثابت طراحی شدهاند و توان پاسخ سریع به اختلالات شبکه را ندارند.
روسیه تاکنون از هدف قرار دادن مستقیم نیروگاهها خودداری کرده، اما با حمله به زیرساختهای پشتیبان، اوکراین را وادار به کاهش تولید برق و وابستگی بیشتر به کمکهای غرب میکند. کارشناسان هشدار میدهند که ادامه حملات با همین شدت میتواند اوکراین را مجبور به خاموش کردن تدریجی نیروگاههای هستهای کند و کشور را در تاریکی زمستانی بیسابقه فرو ببرد.
غرب با ارسال ژنراتورهای سیار و تجهیزات تعمیر سریع تلاش میکند شبکه برق اوکراین را پایدار نگه دارد، اما این اقدامات تنها تا حدی میتواند خسارات ساختاری را جبران کند. کارشناسان میگویند آنچه در اوکراین جریان دارد فراتر از یک جنگ نظامی ساده است؛ این یک جنگ پنهان برای امنیت انرژی اروپا است که پیامدهای سیاسی و هستهای گستردهای به دنبال خواهد داشت.