به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، چین امروز -پنجشنبه- ضمن انتقاد از اتحادیه اروپا به دلیل تحریم‌های جدید روسیه، تاکید کرد که گفت‌وگو و مذاکره تنها راه عملی برای خروج از جنگ روسیه و اوکراین است.

«گو جیاکون» سخنگوی وزارت خارجه چین، در یک کنفرانس خبری در پکن گفت: «چین قاطعانه با این تصمیم مخالف است و اعتراضات جدی خود را به طرف اتحادیه اروپا اعلام کرده».

جیاکون اظهار داشت: «همانطور که بارها تاکید کرده‌ایم، چین نه خالق بحران فعلی است و نه یکی از طرف‌های آن».

وی افزود: «چین متعهد به ترویج مذاکرات برای صلح است و هرگز سلاح‌های کشنده به هیچ یک از طرفین درگیری ارائه نکرده است».

وی از اتحادیه اروپا خواست که از مسئله‌سازی و تضعیف منافع چین دست بردارد.

اتحادیه اروپا امروز، نوزدهمین بسته تحریمی خود علیه روسیه را تصویب کرد که بانک‌های روسی، صرافی‌های ارز دیجیتال و نهادهایی در هند و چین و سایر کشورها را هدف قرار می‌دهد.

