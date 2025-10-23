خبرگزاری کار ایران
ترامپ:

دیدار با پوتین در بوداپست را لغو کردم

دیدار با پوتین در بوداپست را لغو کردم
رئیس جمهور آمریکا از لغو دیدار با همتای روس در مجارستان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، امروز -پنجشنبه- اعلام کرد که دیدارش با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، در بوداپست، پایتخت مجارستان را لغو کرده است.

ترامپ در مورد لغو این دیدار گفت: «این تصور را داشتم که قرار نیست به هدفمان برسیم. اما در آینده ملاقات خواهیم کرد».

رئیس جمهور ایالات متحده همچنین در مورد تحریم‌ها علیه  دو شرکت بزرگ نفتی روسیه اظهار داشت: «احساس کردم زمان آن فرا رسیده است و ما بیش از حد منتظر مانده‌ایم».

وی افزود: «امیدوارم  تحریم‌های جدید اعمال شده توسط ایالات متحده علیه روسیه زیاد طول نکشد».

 

