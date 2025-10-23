خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار شدید فرانسه به روسیه: آماده «شوک نظامی» باشید!

هشدار شدید فرانسه به روسیه: آماده «شوک نظامی» باشید!
کد خبر : 1703957
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس ستاد ارتش فرانسه با هشدار به احتمال ادامه اقدامات نظامی روسیه در اروپا، تاکید کرد که نیروهای مسلح این کشور باید ظرف سه تا چهار سال آینده برای مواجهه با هرگونه «شوک نظامی» آماده باشند و افزایش بودجه دفاعی در این راستا ضروری است.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، ژنرال فابین ماندون، رئیس ستاد ارتش فرانسه، روز گذشته در نشست کمیته دفاع مجلس ملی فرانسه گفت: «هدف اصلی من برای نیروهای مسلح این است که ظرف ۳ تا ۴ سال آینده برای مواجهه با شوک احتمالی آماده باشند؛ این آماده‌سازی مانند یک آزمون خواهد بود.»

رئیس ستاد ارتش فرانسه با بیان اینکه روسیه اروپا را «به‌طور جمعی ضعیف» می‌بیند، تاکید کرد که مسکو «در استفاده از زور تردید ندارد»، اما افزود: «ما همه ابزارهای لازم را داریم تا با اعتماد به نفس از خود دفاع کنیم و از نظر اقتصادی، جمعیتی و صنعتی بر روسیه برتری داریم.»

ژنرال ماندون درباره دلایل افزایش بودجه نظامی فرانسه توضیح داد: «اگر رقبای احتمالی دریابند که ما برای دفاع از خود مصمم هستیم، احتمال عقب‌نشینی آن‌ها زیاد است؛ اما اگر احساس کنند آماده دفاع نیستیم، هیچ چیزی نمی‌تواند آن‌ها را متوقف کند.»

این تحلیل با ارزیابی اخیر دستگاه‌های اطلاعاتی آلمان همخوانی دارد؛ آن‌ها هفته گذشته هشدار دادند که روسیه ممکن است پیش از سال ۲۰۲۹ وارد «درگیری نظامی مستقیم با ناتو» شود.

همزمان، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس تاکید کرد رئیس‌جمهور روسیه باید «بهای تجاوز بی‌دلیل به اوکراین» را بپردازد و لندن تا تحقق صلح عادلانه‌ای که حاکمیت و استقلال اوکراین را تضمین کند، از حمایت سیاسی و نظامی کی‌یف دست نخواهد کشید.

استارمر که در پارلمان انگلیس سخنرانی می‌کرد، افزود: «تهاجم روسیه به اوکراین دفاع از خود نبوده، بلکه نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت‌شان است و جهان نباید اجازه دهد این تجاوز بدون مجازات باقی بماند.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ