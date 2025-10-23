هشدار شدید فرانسه به روسیه: آماده «شوک نظامی» باشید!

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، ژنرال فابین ماندون، رئیس ستاد ارتش فرانسه، روز گذشته در نشست کمیته دفاع مجلس ملی فرانسه گفت: «هدف اصلی من برای نیروهای مسلح این است که ظرف ۳ تا ۴ سال آینده برای مواجهه با شوک احتمالی آماده باشند؛ این آماده‌سازی مانند یک آزمون خواهد بود.»

رئیس ستاد ارتش فرانسه با بیان اینکه روسیه اروپا را «به‌طور جمعی ضعیف» می‌بیند، تاکید کرد که مسکو «در استفاده از زور تردید ندارد»، اما افزود: «ما همه ابزارهای لازم را داریم تا با اعتماد به نفس از خود دفاع کنیم و از نظر اقتصادی، جمعیتی و صنعتی بر روسیه برتری داریم.»

ژنرال ماندون درباره دلایل افزایش بودجه نظامی فرانسه توضیح داد: «اگر رقبای احتمالی دریابند که ما برای دفاع از خود مصمم هستیم، احتمال عقب‌نشینی آن‌ها زیاد است؛ اما اگر احساس کنند آماده دفاع نیستیم، هیچ چیزی نمی‌تواند آن‌ها را متوقف کند.»

این تحلیل با ارزیابی اخیر دستگاه‌های اطلاعاتی آلمان همخوانی دارد؛ آن‌ها هفته گذشته هشدار دادند که روسیه ممکن است پیش از سال ۲۰۲۹ وارد «درگیری نظامی مستقیم با ناتو» شود.

همزمان، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس تاکید کرد رئیس‌جمهور روسیه باید «بهای تجاوز بی‌دلیل به اوکراین» را بپردازد و لندن تا تحقق صلح عادلانه‌ای که حاکمیت و استقلال اوکراین را تضمین کند، از حمایت سیاسی و نظامی کی‌یف دست نخواهد کشید.

استارمر که در پارلمان انگلیس سخنرانی می‌کرد، افزود: «تهاجم روسیه به اوکراین دفاع از خود نبوده، بلکه نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت‌شان است و جهان نباید اجازه دهد این تجاوز بدون مجازات باقی بماند.»

انتهای پیام/