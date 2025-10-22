محافظت ویژه از سارکوزی در زندان
وزیر کشور فرانسه گفت که ۲ افسر پلیس برای محافظت از رئیس جمهور اسبق که دوره زندان خود را از روز گذشته آغاز کرده، در سلولهای کناری او مستقر خواهند شد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزیر کشور فرانسه امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که در دوران زندان «نیکولا سارکوزی» رئیس جمهور سابق فرانسه، دو افسر پلیس را در سلولهای مستقر خواهند بود تا از عدم آسیب به او اطمینان حاصل شود.
« لوران نونز» وزیر کشور فرانسه، به رادیو «اروپا ۱» گفت: «دو افسر پلیس که بخشی از تیم امنیتی محافظ روسای جمهور سابق هستند و در طول مدت حبس سارکوزی به طور دائم در سلولهای مجاور مستقر خواهند شد».
نونز گفت: «رئیس جمهور سابق جمهوری به دلیل جایگاهش حق دارد از حمایت برخوردار باشد. بدیهی است که تهدیدی علیه او وجود دارد و این حمایت در حالی که او در بازداشت است، حفظ میشود».
سارکوزی روز سهشنبه پس از محکومیت به توطئه برای جمعآوری کمکهای مالی انتخاباتی از لیبی، با ورود به زندان «لا سانت» در پاریس، دوره محکومیت پنج ساله خود را آغاز کرد.