خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محافظت ویژه از سارکوزی در زندان

محافظت ویژه از سارکوزی در زندان
کد خبر : 1703832
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر کشور فرانسه گفت که ۲ افسر پلیس برای محافظت از رئیس جمهور اسبق که دوره زندان خود را از روز گذشته آغاز کرده، در سلول‌های کناری او مستقر خواهند شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزیر کشور فرانسه امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که در دوران زندان «نیکولا سارکوزی» رئیس جمهور سابق فرانسه، دو افسر پلیس را در سلول‌های مستقر خواهند بود تا از عدم آسیب به او اطمینان حاصل شود.

« لوران نونز» وزیر کشور فرانسه، به رادیو «اروپا ۱» گفت: «دو افسر پلیس که بخشی از تیم امنیتی محافظ روسای جمهور سابق هستند و در طول مدت حبس سارکوزی به طور دائم در سلول‌های مجاور مستقر خواهند شد».

نونز گفت: «رئیس جمهور سابق جمهوری به دلیل جایگاهش حق دارد از حمایت برخوردار باشد. بدیهی است که تهدیدی علیه او وجود دارد و این حمایت در حالی که او در بازداشت است، حفظ می‌شود».

سارکوزی روز سه‌شنبه پس از محکومیت به توطئه برای جمع‌آوری کمک‌های مالی انتخاباتی از لیبی، با ورود به زندان «لا سانت» در پاریس، دوره محکومیت پنج ساله خود را آغاز کرد.

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ