وقوع تیراندازی و آتشسوزی در اطراف پارلمان صربستان
رسانهها از تیراندازی و آتشسوزی خارج از ساختمان صربستان خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از ایبیسی، در پی تیراندازی و آتشسوزی بیرون از ساختمان پارلمان لهستان در بلگراد، ۱ نفر بازداشت و دستکم یک نفر دیگر نیز بازداشت شد.
ویدئویی که از بیرون ساختمان پارلمان گرفته شده، چادر سفیدی را نشان میدهد که شعلههای آتش و دود از آن فوران میکند و سپس ماموران امنیتی مسلح وارد عمل میشوند.
«الکساندر ووچیچ» رئیس جمهور صربستان، این حادثه را یک اقدام تروریستی توصیف کرده است.