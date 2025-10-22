به گزارش ایلنا به نقل از ای‌بی‌سی، در پی تیراندازی و آتش‌سوزی بیرون از ساختمان پارلمان لهستان در بلگراد، ۱ نفر بازداشت و دست‌کم یک نفر دیگر نیز بازداشت شد.

ویدئویی که از بیرون ساختمان پارلمان گرفته شده، چادر سفیدی را نشان می‌دهد که شعله‌های آتش و دود از آن فوران می‌کند و سپس ماموران امنیتی مسلح وارد عمل می‌شوند.

«الکساندر ووچیچ» رئیس جمهور صربستان، این حادثه را یک اقدام تروریستی توصیف کرده است.

