به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت که مطمئن است که ‌«ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه و «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین می‌خواهند به درگیری‌ها ‌پایان دهند.

وی در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «فکر می‌کنم پوتین می‌خواهد این جنگ تمام شود‌ و فکر می‌کنم زلنسکی هم می‌خواهد تمام شود، و فکر می‌کنم تمام خواهد شد.»

وی افزود که آتش‌بس امکان‌پذیر است.

رهبر آمریکا با اشاره به اینکه ‌رئیس‌جمهور سابق آمریکا، «۳۵۰ میلیارد دلار» برای کمک به ‌کی‌یف هزینه کرده است، خاطرنشان کرد: «این یک جنگ بی‌رحمانه است. واقعاً روی ما تأثیری ندارد. ما به آن‌ها تجهیزات می‌فروشیم. ما به ناتو تجهیزات می‌فروشیم و ناتو آن را به اوکراین می‌دهد، اما ما دیگر هیچ پولی پرداخت نمی‌کنیم.»

