به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رئیس پارلمان عربی پیشنهاد تشکیل کارگروه پارلمانی ویژه‌ای را مطرح کرد که مأموریت آن حمایت از تثبیت آتش‌بس در نوار غزه و پشتیبانی از طرح عربی بازسازی این منطقه است.

«محمد بن احمد الیمـاحی»، رئیس پارلمان عربی خواستار تشکیل یک کارگروه پارلمانی وابسته به اتحادیه بین‌المجالس جهانی شد که وظیفه آن تمرکز بر حمایت از تثبیت آتش‌بس در نوار غزه و پشتیبانی از برنامه عربی بازسازی این منطقه باشد.

الیمـاحی تأکید کرد که اتحادیه بین‌المجالس جهانی باید نقش مؤثر و پررنگی در قبال تحولات غزه ایفا کند و از سکوت غیرقابل توجیه این نهاد طی دو سال گذشته انتقاد کرد.

