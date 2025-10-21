مخالفت ژاپن با درخواست آمریکا برای توقف واردات انرژی از روسیه
ژاپن به درخواست آمریکا برای توقف واردات انرژی از روسیه پاسخ منفی داد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «یوجی موتو» وزیر بازرگانی ژاپن با رد درخواست کابینه آمریکا برای توقف واردات نفت و گاز از روسیه، تأکید کرد که سیاستهای کشورش بر اساس منافع ملی تعیین میشود.
این مقام ژاپنی با خودداری از اظهار نظر مستقیم درباره اظهارات وزیر خزانهداری آمریکا، بیان کرد که از زمان حمله به اوکراین، وابستگی خود به انرژی روسیه را کاهش دادهاند.
وی افزود: «ما میدانیم که گاز مایع طبیعی از پروژه ساخالین-۲ نقش مهمی در امنیت انرژی ژاپن دارد و حدود ۳ درصد از تولید برق کل کشور را تأمین میکند.»
وی همچنین خاطرنشان کرد که کشورش همکاریهای نزدیکی با جامعه بینالملل، از جمله گروه هفت، حفظ میکند.