پرواز پهپادهای جاسوسی اسرائیل بر فراز مناطق مختلف لبنان

به گزارش ایلنا،‌پایگاه خبری النشره لبنان گزارش داد که پهپاد جاسوسی اسرائیل بر فراز منطقه حاصبیا العرقوب و مزارع شبعا پرواز کرد.

‌این پهپاد جاسوسی همچنین بر فراز مناطق مشرف به روستای شبعا، ارتفاعات جبل الشیخ، بقاع شرقی و غربی، منطقه التفاح و به ویژه ارتفاعات جبل الشیخ مشرف به دشت البقاع و اراضی سوریه در سمت مقابل به پرواز در آمد.

این پایگاه خبری همچنین از پرواز یک پهپاد اسرائیلی بر فراز ضاحیه جنوبی بیروت در ارتفاع پایین خبر داد.

