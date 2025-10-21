خبرگزاری کار ایران
پرواز پهپادهای جاسوسی اسرائیل بر فراز مناطق مختلف لبنان
منابع خبری در لبنان از پرواز پهپادهای جاسوسی اسرائیل بر فراز مناطق مختلف لبنان از جمله ضاحیه جنوبی بیروت خبر دادند.

به گزارش ایلنا،‌پایگاه خبری النشره لبنان گزارش داد که پهپاد جاسوسی اسرائیل بر فراز منطقه حاصبیا العرقوب و مزارع شبعا پرواز کرد.

‌این پهپاد جاسوسی همچنین بر فراز مناطق مشرف به روستای شبعا، ارتفاعات جبل الشیخ، بقاع شرقی و غربی، منطقه التفاح و به ویژه ارتفاعات جبل الشیخ مشرف به دشت البقاع و اراضی سوریه در سمت مقابل به پرواز در آمد.

این پایگاه خبری همچنین از پرواز یک پهپاد اسرائیلی بر فراز ضاحیه جنوبی بیروت در ارتفاع پایین خبر داد.

 

