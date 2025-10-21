خبرگزاری کار ایران
ترامپ به ما اطمینان داده جنگ پایان یافته است

عضو ارشد حماس گفت که رئیس جمهور آمریکا به این جنبش اطمینان داده که جنگ پایان یافته است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «خلیل الحیه» عضو ارشد جنبش مقاومت فسلطین، حماس، گفت که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا و همچنین میانجی‌ها به این جنبش اطمینان دادند که جنگ پایان یافته است.

الحیه گفت: «حماس در رابطه با بازگردان اجساد اسرا  همانطور که تحت توافق آتش بس خواسته شده است، جدی است».

وی افزود  که این گروه دریافته که  بازگردان اجساد اسرا کار دشواری است.

عضو ارشد حماس همچنین اظهار داشت که این جنبش امیدوار است که کمک‌ها به غزه برای برآورده کردن نیازهای مردم افزایش یابد.

 

 

