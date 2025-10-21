به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، خبرگزاری روسی ریانووستی ‌به نقل از «سرگئی ناریشکین»، رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه، گزارش داد که امنیت جهانی در حال حاضر در ضعیف‌ترین نقطه خود از زمان جنگ جهانی دوم قرار دارد.

وی گفت که این امر مستلزم تمایل به دادن امتیاز برای جلوگیری از یک درگیری جهانی جدید است.

ناریشکین گفت: «جهان اکنون آسیب‌پذیرترین لحظه خود را از نظر امنیتی از زمان جنگ جهانی دوم تجربه می‌کند، دوره‌ای از تحول کیفی در نظم جهانی.»

ناریشکین گفت که «مبارزه شدیدی» بین بزرگ‌ترین مراکز قدرت جهانی و منطقه‌ای برای تعیین قوانین نظم جهانی آینده وجود دارد.

