ورود سامانه‌های دفاع هوایی و سلاح‌های سنگین آمریکا به استان حسکه
مرکز موسوم به دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد یک فروند هواپیمای باری آمریکایی به همراه دو فروند بالگرد نظامی در پایگاه «خراب الجیر» واقع در حومه رُمیلان در شمال‌شرق استان حسکه فرود آمده است.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، مرکز موسوم به دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد یک فروند هواپیمای باری آمریکایی به همراه دو فروند بالگرد نظامی در پایگاه «خراب‌الجیر» واقع در حومه رمیلان در شمال‌شرق استان حسکه فرود آمده است.

به گزارش این نهاد، این هواپیما حامل سامانه‌های دفاع هوایی و سلاح‌های سنگین بوده و ورود آن در چارچوب تقویت نیروهای آمریکایی در پایگاه‌های این کشور در شمال‌شرق سوریه صورت گرفته است.

 

 

