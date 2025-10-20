خبرگزاری کار ایران
وزیر خارجه فرانسه:

اختیارات نیروهای کنترل مرز اتحادیه اروپا درغزه افزایش یابد

وزیر خارجه فرانسه خواستار افزایش اختیارات نیروهای محافظت از مرز اتحادیه اروپا در غزه شد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، «ژان نوئل بارو» وزیرخارجه فرانسه امروز -دوشنبه-  خواستار افزایش قابل توجه اختیارات نیروهای کنترل مرز اتحادیه اروپا در غزه شد.

بارو پس از ورود به لوکزامبورگ برای نشست با همتایان خود از اتحادیه اروپا گفت: «من پیشنهاد می‌کنم که این نیروها را تقویت کنیم تا بتواند نقش خود را به طور کامل انجام دهد».

دیپلمات ارشد فرانسه خاطرنشان کرد که هدف نه تنها تضمین عبور امن مردم، بلکه عبور کالاها نیز هست که باید در مقادیر زیاد به غزه برسند تا رنج مردم فلسطین کاهش یابد.

 

