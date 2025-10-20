خبرگزاری کار ایران
آیا اسرائیل جنگ را به سوریه منتقل می‌کند؟

آیا اسرائیل جنگ را به سوریه منتقل می‌کند؟
با پایان جنگ غزه، اسرائیل به دنبال جبران شکست‌های استراتژیک خود است و کارشناسان هشدار می‌دهند که دمشق و جنوب سوریه ممکن است به صحنه جدیدتری از خشونت و فشار این رژیم تبدیل شوند.

به گزارش ایلنا، شبکه الجزیره در مقاله‌ای نوشت: با پایان جنگ غزه، جهان چشم به آغاز فصلی جدید در منطقه دوخته است؛ دوره‌ای که بر پایه صلح و ثبات بنا شده و رئیس‌جمهور آمریکا نیز در سخنرانی خود در شرم‌الشیخ و سران منطقه و جهان با حضور در مراسم امضای توافق پایان جنگ، این موضوع را تایید کردند. با این حال، واقعیت‌های میدانی و سیاسی منطقه، به ویژه سیاست‌های کابینه راست‌گرای افراطی اسرائیل، نشانه‌های خوش‌بینی را محدود می‌کند.

رژیم اسرائیل، پس از ناکامی‌های استراتژیک در جنگ دو ساله غزه که باعث خسارات سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیک فراوان شد، به‌دنبال جبران موقعیت خود در منطقه است. کارشناسان می‌گویند این وضعیت، به شدت نیروی محرکه افراطیون راست‌گرای اسرائیل برای جستجوی عرصه‌های جدید خشونت و بهره‌برداری از ضعف‌های منطقه‌ای تبدیل شده است. در نگاه اسرائیل، سوریه یکی از مهم‌ترین عرصه‌ها برای اعمال سیاست‌های استراتژیک و کاهش فشار داخلی محسوب می‌شود.

چرا سوریه؟ تحلیل‌ها نشان می‌دهد سوریه چند دلیل کلیدی برای اهمیت استراتژیک دارد:

۱. محوریت ژئوپلیتیک: سوریه قلب پروژه اسرائیل برای تغییر نقشه خاورمیانه و تجزیه کشورهای منطقه بر اساس خطوط قومی و مذهبی است. دینامیک‌های سوریه می‌توانند به سایر کشورهای منطقه مانند عراق، ترکیه و ایران منتقل شوند.

۲. پروژه‌های عملیاتی ویژه: اسرائیل پروژه‌هایی مانند «گذرگاه داوود»، «گذرگاه انسانی سویداء» و «منطقه حائل جنوب سوریه» را در دست اجرا یا طراحی دارد که برخی از آنها مانند منطقه حائل در جنوب، منابع و نیروی نظامی اختصاص یافته‌اند.

۳. ضعف داخلی و ناپایداری: سوریه هنوز تحت کنترل چهار نیروی رقیب است و ساختارهای سیاسی و اجتماعی آن شکننده‌اند، به‌طوری که احتمال انفجار بحران‌ها و تغییر معادلات وجود دارد.

۴. بهانه خلأ امنیتی: اسرائیل با محدود کردن بازگشت قدرت دمشق به جنوب، از «خلأ امنیتی» برای توسعه نفوذ و پروژه‌های خود استفاده می‌کند.

اسرائیل، بر اساس این تحلیل‌ها، دو گزینه اصلی را در سوریه دنبال می‌کند: جنگ یا پذیرش شرایط تحقیرآمیز، که شامل عقب‌نشینی از مناطق جنوب سوریه و حتی تهدید دمشق و منابع حیاتی آن است. این استراتژی بر اساس قدرت اسرائیل و ضعف سوریه طراحی شده و هدف آن جلوگیری از بازگشت نفوذ ایران در جنوب سوریه است.

در این شرایط، بسیاری از کارشناسان و ژنرال‌های پیشین اسرائیلی معتقدند که این رژیم هیچ تمایلی به توافق امنیتی با دمشق ندارد؛ زیرا این توافق، آزادی عمل اسرائیل را محدود کرده و آن‌ها را مجبور به عقب‌نشینی از موقعیت‌های راهبردی خواهد کرد.

از سوی دیگر، برنامه‌های ترامپ برای ایجاد یک نظام امنیتی جدید در خاورمیانه، با هدف کاهش نفوذ ایران و روسیه در سوریه، با واقعیت‌های میدانی همخوانی کامل ندارد. واشنگتن تنها حمایت محدود از دمشق دارد و فشار اسرائیل بر سوریه با هدف تامین منافع خود ادامه خواهد یافت.

خطر اصلی برای سوریه، ادامه حاکمیت راست‌گرایان افراطی اسرائیل و تحقق پروژه‌هایی است که از دیدگاه آنها اهداف دینی و تاریخی دارد؛ پروژه‌هایی مانند «گذرگاه داوود» و «اسرائیل بزرگ» که دمشق و جنوب سوریه را به کانون تغییر معادلات منطقه تبدیل کرده است.

 

