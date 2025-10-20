به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، پولیتیکو گزارش داد که تلاش‌های هیئت اوکراینی به رهبر «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور این کشور برای دست‌یابی به یک توافق جدی با دولت ایالات متحده در واشنگتن، به طور کامل با شکست مواجه شد.

این رسانه اشاره کرد: «هیئت بزرگ وزرا و مقامات اوکراینی به طور کامل در دست‌یابی به اهدافشان شکست خوردند و در دست‌یابی به چندین مورد از توافقات مهم متاثر از دولت و بخش ناکام ماندند».

این روزنامه به نقل از یک منبع جمهوری خواه گزارش داد که ایده این بود که اسناد مهمی از جمله تعدادی توافق‌نامه با شرکت‌های بزرگ دفاعی آمریکایی و فعالان بخش انرژی تهیه شود که قرار بود طی جلسه‌ای در کاخ سفید امضا شوند.

یک منبع دیگر نیز گزارش داد که هیچ توافق ملموسی به دست نیامد.

