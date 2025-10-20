خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پولیتیکو گزارش داد:

شکست تلاش‌های هیئت اوکراین در رسیدن به توافق با آمریکا

شکست تلاش‌های هیئت اوکراین در رسیدن به توافق با آمریکا
کد خبر : 1702714
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌ها از شکست هیئت اوکراینی برای دست‌یابی به توافقات ملموس با ایالات متحده خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، پولیتیکو گزارش داد که تلاش‌های  هیئت اوکراینی به رهبر «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور این کشور برای دست‌یابی به یک توافق جدی با دولت ایالات متحده در واشنگتن، به طور کامل با شکست مواجه شد.

این رسانه اشاره کرد: «هیئت بزرگ وزرا و مقامات اوکراینی  به طور کامل  در دست‌یابی به اهدافشان شکست خوردند و در دست‌یابی به چندین مورد از توافقات مهم متاثر از  دولت و  بخش ناکام ماندند».

این روزنامه به نقل از یک منبع جمهوری خواه گزارش داد  که ایده این بود که اسناد مهمی از جمله تعدادی توافق‌نامه با شرکت‌های بزرگ دفاعی آمریکایی و فعالان بخش انرژی تهیه شود که قرار بود طی جلسه‌ای در کاخ سفید امضا شوند.

یک منبع دیگر نیز گزارش داد که هیچ توافق ملموسی به دست نیامد.

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ