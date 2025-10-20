شهادت ۹۷ فلسطینی از زمان آتشبس در غزه
از زمان اعلام آتشبس در نوار غزه تاکنون ۹۷ فلسطینی به شهادت رسیده و ۲۳۰ نفر نیز مجروح شدهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، از زمان اعلام آتشبس در غزه در دهم اکتبر، در جریان نقضهای آتشبس توسط رژیم صهیونیستی، ۹۷ فلسطینی به شهادت رسیده و ۲۳۰ نفر نیز مجروح شدهاند.
دفتر رسانهای غزه اعلام کرد: «از زمان اعلام آتشبس اشغالگران اسرئیلی ۸۰ نقض مستند مرتکب شدهاند که تخطی آشکار از قوانین بینالمللی بشردوستانه است».
این دفتر اشاره کرد که نقض آتشبس شامل شلیک مستقیم به غیر نظامیان، بمباران، هدف قرار دادن عمدی و و ایجاد کمربند آتش و همچنین دستگیری غیر نظامیان میشود.