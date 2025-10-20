زلنسکی:
ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین، باید فشار بیشتری بر روسیه وارد کند
رئیسجمهور اوکراین از همتای آمریکایی خود خواست تا برای پایان دادن به جنگ اوکراین، فشار بیشتری بر روسیه وارد کند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیسجمهور اوکراین، از «دونالد ترامپ»، همتای آمریکایی خود خواست تا برای پایان دادن به جنگ اوکراین، فشار بیشتری بر روسیه وارد کند.
زلنسکی در برنامه «ملاقات با مطبوعات» در پاسخ به این سوال که آیا ترامپ پس از ارائه طرح آتشبس در غزه، باید نسبت به «ولادیمیر پوتین»، رئیسجمهور روسیه سختگیرتر باشد، پاسخ داد: «بله، و حتی بیشتر، زیرا پوتین مشابه است، اما از حماس قویتر است.»
وی افزود: «این یک جنگ بسیار بزرگتر است و دومین ارتش بزرگ جهان است.»
وی ادامه داد: «به همین دلیل است که فشار باید افزایش یابد.»