رویترز گزارش داد:

فشار ترامپ به زلنسکی، برای واگذاری برخی مناطق به روسیه

خبرگزاری رویترز از فشار رئیس جمهور آمریکا به همتای اوکراینی برای واگذاری برخی مناطق به روسیه خبر داد.

رویترز به نقل از منابع گزارش داد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، در جریان دیدار با «ولودیمیر زلسنکی» رئیس جمهور اوکراین در کاخ سفید در هفدهم اکتبر، در رابطه با  تضامین امنیتی هم برای کی‌یف و  هم برای مسکو صحبت کرد.

بر اساس گزارش رویترز، در جریان یک دیدار پر تنش در جمعه گذشته، ترامپ به زلنسکی فشار آورد تا کنترل برخی از مناطق را به روسیه واگذار  کند، اقدامی که سبب ناامیدی هیئت اوکراینی شد.

به گزارش این   خبرگزاری، ترامپ همچنین از ارسال موشک‌های تاماهاک  به اوکراین خودداری کرد و در رابطه با فراهم کردن تضامین امنیتی هم برای کی‌یف و هم برای مسکو صحبت کرد،  اظهاراتی که برای هیئت اوکراینی گیج کننده بود.

 

 

