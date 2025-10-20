سکوی شکار مشکوک در مسیر هواپیمای ترامپ؛ افبیآی وارد عمل شد
منابع رسمی آمریکا از آغاز تحقیقات پلیس فدرال (افبیآی) درباره کشف سکوی مشکوکی مشابه سکوی شکار خبر دادند که در نزدیکی فرودگاه بینالمللی «پالم بیچ» در ایالت فلوریدا قرار داشت. این سکوی مشکوک، طبق گفته مقامات، دید مستقیم به محل خروج ترامپ از هواپیمای ریاستجمهوری داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از رایالیوم، سرویس مخفی آمریکا از کشف یک سکوی مشکوک تیراندازی در نزدیکی فرودگاه بینالمللی بالم بیتچ خبر داد که دید مستقیمی به محل خروج دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا از هواپیمای ریاست جمهوری دارد.
آنتونی جوجلیلمی، سخنگوی سرویس خدمات مخفی آمریکا در بیانیهای اعلام کرد: «اداره تحقیقات فدرال (افبیآی) هماکنون رهبری تحقیقات پیرامون این موضوع را بر عهده دارد.»
این سازمان امنیتی تاکید کرده است که این سازه موقعیتی را فراهم میکند که زاویه دید واضحی به نقطه خروج ترامپ از هواپیمای ریاستجمهوری در فرودگاه بالم بیتچ داشته باشد.
مسئولان آمریکایی اعلام کردند که این سکوی مشکوک تیراندازی پنجشنبه گذشته کشف شده و افبیآی در حال بررسی کامل موضوع است.
کش پاتیل، رئیس پلیس فدرال نیز گفت: «تا کنون هیچ فردی که ارتباطی با این سکو داشته باشد، شناسایی نشده است. قبل از بازگشت رئیسجمهور به ویست بالم بیتچ، سرویس مخفی موفق شد سکوی نظارتی بلندی را کشف کند که دید مستقیمی به منطقه فرود هواپیمای ریاست جمهوری داشت.»
شهر بالم بیتچ در ایالت فلوریدا واقع شده و این حادثه تنها چند هفته پس از محکومیت رایان روث بهخاطر تلاش برای ترور ترامپ در زمین گلف بالم بیتچ رخ داده است؛ جایی که وی یک محل تیراندازی مخفی در میان بوتهها نزدیک به حصار اطراف این مکان ایجاد کرده بود.
پیش از این نیز ترامپ در یکی از گردهماییهای انتخاباتیاش در ایالت پنسیلوانیا مورد سوءقصد قرار گرفته بود.