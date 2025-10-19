توافق با اسلام آباد نشان دهنده تعهد بر حل صلح آمیز مسائل است

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «ذبیح الله مجاهد» سخنگوی دولت طالبان گفت که توافق به دست آمده میان کابل و اسلام آباد در دوحه، تاییدی بر تعهد دو طرف به صلح و حسن همجواری و حل مسائل مسائل از طریق گفت‌وگو است.

مجاهد توضیح داد که توافق شامل آتش‌بس کامل میان دو طرف می‌شود و بر تعهد هر دو طرف به صلح حسن همجواری و حل مسائل از طریق گفت‌وگو تاکید می‌کند.

وی تاکید کرد: «این توافق‌نامه بر عدم حمایت از هیچ گروهی که علیه دولت پاکستان حمله می‌کندتاکید و بر اساس آن هر دو طرف متعهد می‌شوند که نیروهای امنیتی، غیرنظامیان یا تاسیسات هیچ یک از دو کشور را هدف قرار ندهند».

افغانستان و پاکستان روز گذشته در جریان مذاکراتی در دوحه، پس از یک هفته درگیری‌های خشونت‌آمیز مرزی بین دو کشور، بر سر آتش‌بس فوری توافق کردند.

