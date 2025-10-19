سخنگوی دولت طالبان:
توافق با اسلام آباد نشان دهنده تعهد بر حل صلح آمیز مسائل است
سخنگوی طالبان گفت که توافق با پاکستان، شامل آتشبس کامل میان دو طرف میشود و بر تعهد هر دو طرف به صلح حسن همجواری و حل مسائل از طریق گفتوگو تاکید میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «ذبیح الله مجاهد» سخنگوی دولت طالبان گفت که توافق به دست آمده میان کابل و اسلام آباد در دوحه، تاییدی بر تعهد دو طرف به صلح و حسن همجواری و حل مسائل مسائل از طریق گفتوگو است.
مجاهد توضیح داد که توافق شامل آتشبس کامل میان دو طرف میشود و بر تعهد هر دو طرف به صلح حسن همجواری و حل مسائل از طریق گفتوگو تاکید میکند.
وی تاکید کرد: «این توافقنامه بر عدم حمایت از هیچ گروهی که علیه دولت پاکستان حمله میکندتاکید و بر اساس آن هر دو طرف متعهد میشوند که نیروهای امنیتی، غیرنظامیان یا تاسیسات هیچ یک از دو کشور را هدف قرار ندهند».
افغانستان و پاکستان روز گذشته در جریان مذاکراتی در دوحه، پس از یک هفته درگیریهای خشونتآمیز مرزی بین دو کشور، بر سر آتشبس فوری توافق کردند.