سفر زلنسکی به کاخ سفید طبق برنامه پیش نرفت
صدراعظم آلمان‌ گفت که سفر ‌رئیس جمهور اوکراین، به کاخ سفید طبق برنامه پیش نرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان، گفت که سفر «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، به کاخ سفید طبق برنامه پیش نرفت.

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، روز جمعه از همتای اوکراینی خود در واشنگتن استقبال کرد.

آکسیوس گزارش داد که این دیدار «دشوار» بود و ترامپ به زلنسکی روشن کرد که کی‌یف موشک‌های دوربرد تاماهاوک دریافت نخواهد کرد.

مرتس در اظهاراتی که توسط کانال ان‌تی‌ؤی آلمان  گزارش شد، گفت: «این دیدار آنطور که زلنسکی دوست داشت پیش نرفت. فکر می‌کنم می‌توانم این را اینجا بگویم.»

 

