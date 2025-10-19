توافق احزاب ژاپن برای تشکیل دولت ائتلافی
خبرگزاری کیودو فاش کرد که حزب لیبرال دموکرات ژاپن و حزب نوآوری (ایشین) به توافق کلی برای تشکیل دولت ائتلافی رسیدهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی،
این توافق، راه را برای «سانای تاکایچی»، رهبر حزب لیبرال دموکرات، هموار میکند تا اولین نخستوزیر زن در تاریخ ژاپن شود.
این توافق پس از مذاکرات فشرده بین احزاب، بهویژه پس از فروپاشی ائتلاف قبلی و از دست دادن اکثریت پارلمانی آن، حاصل شده است که حمایت ایشین را برای تشکیل دولت جدید بسیار مهم میکند.