به گزارش ایلنا، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیه‌ای تصمیم رژیم صهیونیستی برای بسته نگه داشنن گذرگاه رفح تا اطلاع ثانوی را نقض آشکار مفاد توافق آتش‌بس و بی‌اعتنایی به تعهدات این رژیم در برابر میانجی‌ها و کشورهای ضامن این توافق دانست.

در این بیانیه تأکید شده است که ادامه بسته‌ماندن گذرگاه رفح و جلوگیری از خروج مجروحان، بیماران و شهروندان، همچنین ممانعت از ورود تجهیزات و تیم‌های امداد برای جست‌وجوی مفقودان و شناسایی اجساد، باعث تأخیر در عملیات نجات و انتقال پیکر قربانیان خواهد شد.

حماس از میانجی‌ها و کشورهای ضامن خواست برای بازگشایی فوری گذرگاه و الزام اسرائیل به اجرای کامل مفاد توافق، اقدام‌های فوری انجام دهند.

در همین حال، گردان‌های القسام، شاخه نظامی حماس اعلام کرد که این جنبش به تمامی تعهدات خود در چارچوب توافق پایبند بوده و تمامی اسرای زنده و اجسادی که امکان دسترسی به آن‌ها وجود داشته را تحویل داده است.

گردان‌های القسام افزود: «بخش باقی‌مانده از اجساد نیازمند تلاش‌های گسترده و تجهیزات ویژه برای جست‌وجو و بازیابی است و ما در حال انجام این اقدام‌ها هستیم».

