خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دفتر نتانیاهو:

گذرگاه رفح تا اطلاع ثانوی بسته می‌ماند

گذرگاه رفح تا اطلاع ثانوی بسته می‌ماند
کد خبر : 1701878
لینک کوتاه کپی شد.

دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که «گذرگاه رفح در غزه تا اطلاع ثانوی بسته خواهد ماند».

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، دفتر «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که «گذرگاه رفح در غزه تا اطلاع ثانوی بسته خواهد ماند».

دفتر نتانیاهو در بیانیه‌ای افزود که «در صورت اقدام حماس به بازگرداندن اجساد مربوط به اسرای کشته‌شده و اجرای چارچوب کاری مورد توافق، موضوع بازگشایی گذرگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت».

این بیانیه اندکی پس از آن صادر شد که سفارت فلسطین در مصر از برنامه‌ریزی برای بازگشایی گذرگاه رفح در روز دوشنبه خبر داده بود.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ