دفتر نتانیاهو:
گذرگاه رفح تا اطلاع ثانوی بسته میماند
دفتر نخستوزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که «گذرگاه رفح در غزه تا اطلاع ثانوی بسته خواهد ماند».
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، دفتر «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که «گذرگاه رفح در غزه تا اطلاع ثانوی بسته خواهد ماند».
دفتر نتانیاهو در بیانیهای افزود که «در صورت اقدام حماس به بازگرداندن اجساد مربوط به اسرای کشتهشده و اجرای چارچوب کاری مورد توافق، موضوع بازگشایی گذرگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت».
این بیانیه اندکی پس از آن صادر شد که سفارت فلسطین در مصر از برنامهریزی برای بازگشایی گذرگاه رفح در روز دوشنبه خبر داده بود.