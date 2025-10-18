ترامپ: آمریکا یک زیردریایی را هدف قرار داد
رئیسجمهوری آمریکا از هدف قرار دادن یک زیردریایی خبر داد.
به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا از هدف قرار دادن یک زیردریایی خبر داد.
وی طی پیامی در شبکه «تروث سوشال» نوشت: «برای من افتخار بزرگی بود که یک زیردریایی بزرگ حامل مواد مخدر را که در حال حرکت بهسوی آمریکا از مسیر شناختهشدهٔ قاچاق بود، منهدم کردیم».
ترامپ ادامه داد: «اطلاعات آمریکا تأیید کرد که این شناور عمدتاً حامل فنتانیل و دیگر مواد مخدر غیرقانونی بوده است. چهار «نارکوتروریست» شناختهشده در این کشتی حضور داشتند که دو نفر از آنها کشته شدند».
وی بار دیگر مدعی شد: «اگر اجازه میدادم این زیردریایی به ساحل برسد، دستکم ۲۵ هزار آمریکایی جان خود را از دست میدادند».
رئیسجمهوری آمریکا افزود: «دو تروریست بازمانده به کشورهای مبدأ خود، اکوادور و کلمبیا، بازگردانده شدهاند تا بازداشت و تحت پیگرد قضایی قرار گیرند. در این حمله هیچ نیروی آمریکایی آسیبی ندید. در زمان مدیریت من، ایالات متحده تحمل قاچاقچیان «نارکوترور» و قاچاق مواد مخدر از مسیر زمینی یا دریایی را نخواهد پذیرفت. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم. دونالد جی. ترامپ. رئیسجمهوری ایالات متحده آمریکا».