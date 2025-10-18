ترامپ: آمریکا یک زیردریایی را هدف قرار داد

به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا از هدف قرار دادن یک زیردریایی خبر داد.

وی طی پیامی در شبکه «تروث سوشال» نوشت: «برای من افتخار بزرگی بود که یک زیردریایی بزرگ حامل مواد مخدر را که در حال حرکت به‌سوی آمریکا از مسیر شناخته‌شدهٔ قاچاق بود، منهدم کردیم».

ترامپ ادامه داد: «اطلاعات آمریکا تأیید کرد که این شناور عمدتاً حامل فنتانیل و دیگر مواد مخدر غیرقانونی بوده است. چهار «نارکوتروریست» شناخته‌شده در این کشتی حضور داشتند که دو نفر از آنها کشته شدند».

وی بار دیگر مدعی شد: «اگر اجازه می‌دادم این زیردریایی به ساحل برسد، دست‌کم ۲۵ هزار آمریکایی جان خود را از دست می‌دادند».

رئیس‌جمهوری آمریکا افزود: «دو تروریست بازمانده به کشورهای مبدأ خود، اکوادور و کلمبیا، بازگردانده شده‌اند تا بازداشت و تحت پیگرد قضایی قرار گیرند. در این حمله هیچ نیروی آمریکایی آسیبی ندید. در زمان مدیریت من، ایالات متحده تحمل قاچاقچیان «نارکوترور» و قاچاق مواد مخدر از مسیر زمینی یا دریایی را نخواهد پذیرفت. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم. دونالد جی. ترامپ. رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا».

