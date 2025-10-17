وزارت خارجه روسیه:
مسکو همچنان به راهحل دیپلماتیک در خصوص برنامه هستهای ایران متعهد است
وزارت امور خارجه روسیه امروز-جمعه- با صدور بیانیهای اعلام کرد که مسکو همچنان به راه حل سیاسی و دیپلماتیک در خصوص برنامه هستهای ایران متعهد است.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، وزارت امور خارجه روسیه امروز-جمعه- با صدور بیانیهای اعلام کرد که مسکو همچنان به راه حل سیاسی و دیپلماتیک در خصوص برنامه هستهای (صلح آمیز) ایران متعهد است.
این وزارتخانه در بیانیه خود افزود که همکاری میان روسیه و ایران پس از انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ بر اساس قوانین روسیه و تعهدات بینالمللی خواهد بود.
وزارت امور خارجه روسیه در این بیانیه اضافه کرد: «پیمان جامع مشارکت راهبردی بین روسیه و ایران پایه محکمی را در این زمینه تشکیل میدهد. ما از طرفهای مربوطه میخواهیم تا تلاشهای خود را بر جلوگیری از تشدید تنشهای جدید متمرکز کنند و آمادهایم تا با تمام ابزارهای ممکن این امر را تسهیل کنیم.»
به گزارش خبرگزاری ریانووستی، مسکو در ادامه افزود: «تلاشهای طرفهای اروپایی در توافق هستهای برای اعمال مجدد تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران که طبق قطعنامه ۲۲۳۱ لغو شد، شکست خورده است.»